Васильев: в ВАДА дело Норвегии замнут, как и все скандальные ситуации

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.
«Абсолютно очевидно, что такого никогда не будет, что сборную Норвегии отстранят. Главным виновником в области нарушений допинг-правил назначена Россия, а Норвегия назначена самой главной лыжной страной. Было бы нелогично в таком случае обвинять Норвегию, которая, для всех специалистов очевидно, выиграет все свои медали. Значительную часть Норвегия выигрывает на легальном допинге.
Скорее всего, в ВАДА это дело замнут, как и многие другие известные скандальные ситуации. Например, как с доктором Шмидтом, у которого нашли огромное количество кровяных допингов, но это продолжения так и не имело. Таких примеров полным-полно.
Это дело также замнут, и ничего не будет. Потом в очередной раз акцент сдвинут на сборную России, которая, мол, чего-то нарушила, для того, чтобы отвести внимание от Норвегии», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
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