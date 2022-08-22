Нигматуллина и Буртасова пропустят Кубок Содружества в Сочи

Российские биатлонистки Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова пропустят Кубок Содружества, который пройдёт в Сочи. Информацию «Чемпионату» подтвердили в Союзе биатлонистов России.
Первый этап Кубка Содружества будет проходить в Сочи с 23 по 29 августа. На данный момент в заявке соревнований в Сочи 68 мужчин и 56 женщин.
Полностью календарь Кубка Содружества выглядит следующим образом:
Первый этап — 23–29 августа, Сочи (роллеры: спринт, гонка преследования, эстафета (2+2));
Второй этап — 13–19 сентября, Раубичи (роллеры: спринт, масс-старт, эстафета (1+1));
Третий этап — 22–25 декабря — масс-старт (место проведения будет объявлено позже);
Четвёртый этап — 17–23 января — Раубичи (спринт, гонка преследования, масс-старт большой);
Пятый этап — 23–30 января — Раубичи (спринт, масс-старт, смешанная эстафета (2+2), смешанная эстафета (1+1);
Шестой этап — 7–13 марта — Тюмень (спринт, гонка преследования, смешанная эстафета (2+2), смешанная эстафета (1+1).
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