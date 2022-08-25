«Планку опускать нельзя». Биатлонистка Виктория Сливко обозначила цель на новый сезон
Поделиться
Российская биатлонистка Виктория Сливко, говоря о цели на сезон, подчеркнула, что нельзя выступать ниже заданного уровня.
«Понятно, моя цель – выступить минимум на том же уровне, на котором я завершала прошлый сезон, быть высоко во всех гонках, в которых я буду участвовать. Ясно, что это будет сложнее, ведь все девочки, которые бегали на Кубке мира и Кубке IBU, тоже теперь станут участвовать в тех же гонках. Но планку опускать нельзя. На чемпионате России мы бежали вместе, и я убедилась, что могу выступать на том же уровне, что и девочки, завоевавшие медали на Олимпиаде», – сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Викторией Сливко читайте на «Чемпионате» утром, 25 августа.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
07:33
-
06:45
-
06:04
-
05:22
- 24 августа 2022
-
20:59
-
19:40
-
19:20
-
15:28
-
15:13
-
14:40
-
13:40
-
13:06
-
13:00
-
11:12
-
10:25
-
10:00
-
00:27
- 23 августа 2022
-
23:34
-
22:45
-
22:37
-
12:19
-
09:12
- 22 августа 2022
-
22:43
-
19:57
-
18:17
-
12:12
- 21 августа 2022
-
16:37
-
11:04
- 20 августа 2022
-
16:57
-
12:58
-
09:51
-
09:44
- 19 августа 2022
-
23:29
-
21:21
-
16:35
Партнерский контент