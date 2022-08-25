«Планку опускать нельзя». Биатлонистка Виктория Сливко обозначила цель на новый сезон

Российская биатлонистка Виктория Сливко, говоря о цели на сезон, подчеркнула, что нельзя выступать ниже заданного уровня.



«Понятно, моя цель – выступить минимум на том же уровне, на котором я завершала прошлый сезон, быть высоко во всех гонках, в которых я буду участвовать. Ясно, что это будет сложнее, ведь все девочки, которые бегали на Кубке мира и Кубке IBU, тоже теперь станут участвовать в тех же гонках. Но планку опускать нельзя. На чемпионате России мы бежали вместе, и я убедилась, что могу выступать на том же уровне, что и девочки, завоевавшие медали на Олимпиаде», – сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Викторией Сливко читайте на «Чемпионате» утром, 25 августа.