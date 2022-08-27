Вагин выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества в Сочи, Латыпов финишировал третьим

В Сочи завершилась мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка Содружества. Её победителем стал Алексей Вагин. Вторым финишировал Пётр Пащенко, тройку призёров замкнул трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.
Напомним, в гонке преследования биатлонисты стартуют согласно отставанию от победителя ранее проведённой спринтерской гонки. В Сочи им был Антон Бабиков, который в пасьюте замкнул топ-6.
Кубок Содружества. 1-й этап. Сочи. Лыжероллеры. Пасьют. Мужчины, 12,5 км
1. Алексей Вагин – 33.32,1 (1 промах)
2. Пётр Пащенко — отставание +9,1 секунды (2)
3. Эдуард Латыпов +13,1 (4)
4. Карим Халили +13,6 (3)
5. Александр Поварницын +14,1 (2)
6. Антон Бабиков +46,6 (5)
7. Евгений Гараничев +48,7 (0) …
13. Антон Смольский (Беларусь) +2.36,7 (6).
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
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