Вагин выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества в Сочи, Латыпов финишировал третьим

В Сочи завершилась мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка Содружества. Её победителем стал Алексей Вагин. Вторым финишировал Пётр Пащенко, тройку призёров замкнул трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.

Напомним, в гонке преследования биатлонисты стартуют согласно отставанию от победителя ранее проведённой спринтерской гонки. В Сочи им был Антон Бабиков, который в пасьюте замкнул топ-6.

Кубок Содружества. 1-й этап. Сочи. Лыжероллеры. Пасьют. Мужчины, 12,5 км

1. Алексей Вагин – 33.32,1 (1 промах)

2. Пётр Пащенко — отставание +9,1 секунды (2)

3. Эдуард Латыпов +13,1 (4)

4. Карим Халили +13,6 (3)

5. Александр Поварницын +14,1 (2)

6. Антон Бабиков +46,6 (5)

7. Евгений Гараничев +48,7 (0) …

13. Антон Смольский (Беларусь) +2.36,7 (6).

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).