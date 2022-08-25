Сборная России по биатлону снова в деле. Наш главный турнир нового сезона уже стартовал!

16 августа Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) порекомендовал продлить отстранение россиян от международных турниров. Понятно, что с таким настроем ждать возвращения наших спортсменов на Кубок мира в 2022 году практически бессмысленно. Но в России не отчаялись, а придумали свою любопытную альтернативу – Кубок Содружества.

Заменит ли он Кубок мира или заставит больше скучать по мировым стартам?

Кубок отстранённых

Кубок Содружества – альтернатива Кубку мира и Кубку IBU. Союз биатлонистов России (СБР) и Белорусская федерация биатлона (БФБ) после отстранения спортсменов от международных турниров заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого и разработали новый турнир. Кубок Содружества – самостоятельное соревнование, которое не зависит от чемпионата России и Кубка СБР. Календарь турнира предусматривает возможность участия биатлонистов во всех этих стартах.

В отличие от Кубка мира и Кубка IBU, на Кубке Содружества пройдут не только зимние, но и летние этапы. Так, на трёх этапах биатлонисты побегут на лыжах, а на двух – на лыжероллерах. Причём часть гонок пройдёт на территории России, а часть – в Беларуси. В рамках Кубка Содружества пройдёт и аналог Рождественской гонки, поскольку в Германию россиян и белорусов тоже не пустят.

За каждую гонку, как и на Кубке мира, спортсмены будут получать призовые. Их размер пока неизвестен, однако президент СБР Виктор Майгуров утверждал, что они будут «хорошими».

В Кубке Содружества примут участие только российские и белорусские биатлонисты, хотя планировалось, что на турнир можно будет позвать и представителей других стран. Стоит заметить, что, по правилам IBU, для стартов, предусматривающих участие больше двух стран, необходима специальная лицензия, которую вряд ли удалось бы получить в нынешних условиях. Именно поэтому турнир в шутку стали называть Кубком отстранённых.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

Кто выступает? Звёзды будут?

Общего состава на все этапы турнира, разумеется, не будет. Кто будет участвовать в том или ином этапе, сборные будут объявлять непосредственно перед стартом. Предполагалось, что на турнир приедут все звёзды российского и белорусского биатлона. Однако уже на первом этапе в Сочи есть потери.

За Беларусь выступать не приехали Анна Сола и Ирина Лещенко, так как обе спортсменки приостановили карьеры ради декретного отпуска. В российской команде турнир в сочинской «Лауре» пропускают Александр Логинов, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Даниил Серохвостов, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Ксения Довгая. Причина – последствия перенесённых болезней, в большинстве случаев коронавируса. На этапе в Сочи не получится увидеть и Наталью Шевченко (Мекрюкову), недавно перешедшую в биатлон из лыж. Пропустит соревнования и Ульяна Нигматуллина. Почему – неизвестно.

Россию же на турнире представят не только сборники, но и биатлонисты, выступающие в регионах. Всего – более ста человек. В их числе, например, Евгений Гараничев и Виктория Сливко, готовящиеся вне сборной.

Динара Алимбекова Фото: РИА Новости

Расписание этапа в Сочи

Первый этап Кубка Содружества стартовал 25 августа в Сочи. Соревнования продлятся до 28 августа. В программу этапа включены шесть гонок: мужской и женский спринт, пасьют и большой масс-старт.

Спринты получились весьма яркими и насыщенными на спортивную борьбу, несмотря на очень жаркую погоду. Золото в мужской гонке выиграл Антон Бабиков, который чисто отработал на обоих огневых рубежах. Эдуард Латыпов ошибок тоже не допускал, но ходом был не так быстр, поэтому уступил лидеру почти полминуты. Замкнул тройку призёров Алексей Вагин с одним промахом.

Кубок Содружества – 2022/2023. Первый этап, Сочи

Расписание гонок



25 августа

11:00. Роллеры, спринт (мужчины)

13:45. Роллеры, спринт (женщины)

27 августа

11:00. Роллеры, гонка преследования (мужчины)

13:00. Роллеры, гонка преследования (женщины)

28 августа

11:00. Роллеры, масс-старт большой (мужчины)

13:00. Роллеры, масс-старт большой (женщины)

Девушки вышли на старт уже в самое пекло, тренеры спасали их от жары, поливая их водой из бутылок. Тем не менее борьба за золото получилась куда более острой. После первого огневого рубежа долго лидировала чисто отстрелявшая Ирина Казакевич, однако её подвели два промаха на стойке. При такой же стрельбе белоруска Динара Алимбекова была чуть-чуть быстрее.

Вырывать победу у соперниц за счёт чистой стрельбы могла Анастасия Шевченко. После стойки у неё было порядка 20 секунд преимущества, но сохранить его биатлонистка не смогла. На финише у Анастасии совершенно кончились силы, и она проиграла Алимбековой каких-то 0,5 секунды.

Алексей Ковалёв Фото: РИА Новости

Когда следующие этапы Кубка Содружества?

Соревнования по летнему биатлону пройдут и в рамках второго этапа, который состоится в начале сентября в Раубичах (Беларусь). Дальше спортсмены вернутся к соревнованиям по классическому зимнему биатлону: в декабре пробегут Новогоднюю гонку в Рязани, в январе выступят на двух этапах в Раубичах, а в марте закроют Кубок Содружества в Тюмени.

Кубок Содружества – 2022/2023. Расписание этапов

1. 25–28 августа, Сочи (спринт, гонка преследования, большой масс-старт)

2. 15–18 сентября, Раубичи (спринт, масс-старт, эстафета)



Новогодняя гонка. 23-24 декабря, Рязань (спринт, масс-старт)

3. 19–22 января, Раубичи (спринт, гонка преследования, большой масс-старт)

4. 26–29 января, Раубичи (спринт, масс-старт, смешанная эстафета, сингл-микст)

5. 9–12 марта, Тюмень (спринт, гонка преследования, смешанная эстафета, сингл-микст)