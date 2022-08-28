Тренер сломал Батмановой палку во время масс-старта на Кубке Содружества в Сочи. Видео

Тренер случайно сломал палку российской биатлонистке Анастасии Батмановой по ходу масс-старта на первом этапе Кубка Содружества, который завершился в Сочи. Несмотря на данный инцидент, Анастасия завоевала серебряную медаль.

Поломка палки произошла перед заключительным рубежом. Тренер передавал бутылку воды одной из спортсменок и наступил на палку Батмановой. Через некоторое время Анастасии дали новый инвентарь, однако он не подходил под её рост. Уже после четвёртого огневого рубежа тренерский штаб попытался дать биатлонистке новую палку, однако она выскользнула из её рук. Батманова получила инвентарь на трассе со второй попытки. Впоследствии ей удалось обогнать ближайшую соперницу Викторию Сливко и выйти на второе место.

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