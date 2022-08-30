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Тренер сборной России Каминский: «золотое» поколение биатлонистов не было таким капризным

Тренер сборной России Каминский: «золотое» поколение биатлонистов не было таким капризным
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61-летний российский тренер по лыжным гонкам и заслуженный тренер России Юрий Каминский провёл сравнения между разными поколениями российских биатлонистов.

«Давайте вспомним, разве наше знаменитое «золотое» поколение биатлонистов, к которым относятся Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко, тот же Максим Максимов, – они были капризными? У них никогда не было вопросов в плане того, что команда едет на сбор в одно место, а они хотят в другое. Никто из них и подумать об этом не мог.

Всего восемь-десять лет прошло, и многое изменилось. Уверен, что любой из них отрицательно относится к таким хотелкам. Пожалуй, Антон Шипулин был первым, кто нажал на спусковой крючок в плане своих желаний, и до сих пор мы это остановить не можем, всё только раскручивается», — — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Юрий Каминский с мая 2020 года является тренером мужской сборной России по биатлону.

Полное интервью с Юрием Каминским читайте на «Чемпионате»:

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