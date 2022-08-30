«Баба с возу — кобыле легче». Каминский — об уходе лидеров из своей тренировочной группы

61-летний российский тренер по лыжным гонкам и заслуженный тренер России Юрий Каминский рассказал, переживает ли он из-за изменений в составе группы.



«Почему я должен переживать из-за изменений в составе группы? Я в таких случаях живу согласно пословице: баба с возу – кобыле легче (смеётся).



Пословицу я привёл лишь для описания ситуации. На самом деле, мне нормально с ними работалось. Но давайте признаем, что современные спортсмены стали менее управляемы, чем предыдущие поколения. Одним из самых сложноуправляемых был Карим Халили, у него много всяких хотелок возникало. Перед Олимпиадой я старался всё это улаживать, но сейчас поступал бы более жёстко. Я убеждён, что не нужно было отпускать его на сбор в Ливиньо перед Олимпиадой. На мой взгляд, это была ошибка. Если ты хочешь побеждать, то должен уметь каким-то своим желаниям говорить «нет», когда очень хочется сказать «да», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.



Напомним, ранее группу Юрия Каминского покинули бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Карим Халили и победитель этапов Кубка мира Даниил Серохвостов, присоединившиеся к группе Артёма Истомина. Позже в интервью Истомин сообщил, что переход произошёл по инициативе спортсменов, согласовавших его с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым.



Полное интервью с Юрием Каминским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.