Кристина Резцова снялась со второго этапа Кубка Содружества в Раубичах

Двукратный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) биатлонистка сборной России Кристина Резцова приняла решение пропустить второй этап Кубка Содружества, который пройдёт в Раубичах (Беларусь) в середине сентября. По словам Резцовой, болезнь помешала ей пройти полноценную подготовку.

«Я довольно долго болела, поэтому сейчас нужно хорошенько восстановиться и провести полноценный горный сбор. Завтра вылетаю на сбор в Сочи до самого чемпионата России», — приводятся слова Резцовой в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

На первом этапе Кубка Содружества, который прошёл в Сочи в конце августа, две победы одержала белоруска Динара Алимбекова. Она выиграла спринт и гонку преследования. В масс-старте лучшей стала россиянка Ирина Казакевич.

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