«На чиле, на расслабоне». Евгения Буртасова — о планах на сезон-2022/2023

Российская биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, как планирует провести зимний сезон-2022/2023.
Ранее Буртасова пропустила первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону, который прошёл в Сочи с 25 по 28 августа.
«Какой старт этой зимой будет для меня самым важным? Сложно сказать. Я целенаправленно снижаю нагрузку и лечусь. Была проделана достаточно большая работа перед Олимпиадой и ранее, поэтому этот год я хотела бы посвятить здоровью. Хочется маленько разгрузиться, в том числе психологически.
Буду ли пропускать старты во благо здоровью? Думаю, да. Этот год у меня будет «на чиле, на расслабоне», как говорят.
Пропустить сезон целиком? Думаю, что это на пользу никогда не пойдёт, так как сердце надо качать, а останавливаться нельзя. Мы просто снижаем объёмы, нагрузки. Я буду выступать на соревнованиях, но некоторые пропущу. Сделаю акцент на здоровье и восстановлении», — приводит слова Буртасовой «Матч ТВ».
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