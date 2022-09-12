Россиянка Дарья Виролайнен может перейти в сборную Финляндии по биатлону

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен, дочь трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и по биатлону Анфисы Резцовой, может перейти в национальную команду Финляндии. Об этом рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

«Она с ними (с семьёй. — Прим. «Чемпионата») давно там живёт, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию.

Да, если у неё будут силы, то она будет выступать за эту сборную начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребёнок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у неё ещё есть возможность побегать», — приводит слова Мякишева «Матч ТВ».

В минувшие выходные Виролайнен стала второй в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

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