Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен, дочь трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и по биатлону Анфисы Резцовой, может перейти в национальную команду Финляндии. Ранее об этом рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

«Если Дарья Виролайнен перейдёт в сборную Финляндии по биатлону, я буду очень рад! Паспорт финский есть, семья прекрасная, желаю удачи! Спортсмен должен выступать! Пусть и за Финляндию!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В минувшие выходные Виролайнен стала второй в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

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