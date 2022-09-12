Дарья Виролайнен: не собиралась делать заявлений, что буду выступать за Финляндию
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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала информацию о возможной смене спортивного гражданства.
«Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьёй мы уже шесть лет тут живём. Я выступаю – точнее, тренируюсь – за местный клуб, потому что бежала за него пока только однажды.
Семь месяцев назад я родила третьего ребёнка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс», — приводит слова Виролайнен Sports.ru.
Напомним, ранее бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев рассказал о том, что спортсменка может сменить спортивное гражданство.
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