Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Дарья Виролайнен: не собиралась делать заявлений, что буду выступать за Финляндию

Дарья Виролайнен: не собиралась делать заявлений, что буду выступать за Финляндию
Комментарии

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала информацию о возможной смене спортивного гражданства.

«Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьёй мы уже шесть лет тут живём. Я выступаю – точнее, тренируюсь – за местный клуб, потому что бежала за него пока только однажды.

Семь месяцев назад я родила третьего ребёнка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс», — приводит слова Виролайнен Sports.ru.

Напомним, ранее бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев рассказал о том, что спортсменка может сменить спортивное гражданство.

Российскую биатлонистку сватают в сборную Финляндии. Но это точно не повод для скандала Российскую биатлонистку сватают в сборную Финляндии. Но это точно не повод для скандала
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022