В Союзе биатлонистов Финляндии опровергли информацию о переходе Дарьи Виролайнен

Председатель Союза биатлонистов Финляндии Калле Ляхдесмяки опроверг информацию о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен, дочь трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и по биатлону Анфисы Резцовой, может перейти в национальную команду Финляндии.

«По данным нашей федерации, она не является гражданкой Финляндии. Она не контактировала с нашим профсоюзом. Но я знаю, что она давно живёт в Финляндии.

Все граждане Финляндии имеют право участвовать в отборочных соревнованиях и делиться своей статистикой. Любой может выйти с нами на связь. У нас есть чёткие критерии отбора. Спортсмены попадают в команду на основе фактических данных, которые предоставляются тренерам национальных сборных. Давайте уважать тренировочный процесс спортсменов. Их не отбирают в течение всего года», — приводит слова Ляхдесмяки Iltalehti.