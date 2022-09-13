«Я всем глотку перегрызу». Анфиса Резцова о возможном переходе дочери в сборную Финляндии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова оценила новость о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен, являющаяся её дочерью, может перейти в национальную команду Финляндии. Ранее об этом рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.
«Да, она пробежала у них на первенстве Финляндии, где заняла второе место. И дала согласие выступать за Финляндию. Она молодец.
У нас такая ситуация, нас никуда не пускают. Пусть повыступает там чуть-чуть. А потом, когда нас запустят, она однозначно будет здесь с сестрёнкой, с Кристюшкой вместе.
Должен ли дать добро СБР? Нет. У неё есть финское гражданство. На сегодняшний день она будет выступать там. У неё есть и российское гражданство. Если её не пустят сюда, я всем глотку перегрызу», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
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