Группа Михаила Шашилова на тренировке в Раубичах сыграла в хоккей на траве

Биатлонисты группы тренера Михаила Шашилова продолжают подготовку ко второму этапу Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Раубичах (Беларусь) с 15 по 18 сентября. Сегодня, 13 сентября, во время очередной тренировки спортсмены сыграли в хоккей на траве. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Сергея Аверьянова

«Михаил Шашилов верен себе: в Раубичах его группа вновь рубится в хоккей. На этот раз в формате тренеры и персонал против спортсменок», — написано в сообщении.

Второй этап Кубка Содружества, в котором примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Беларуси, стартует 15 сентября с двух спринтерских гонок: на 7,5 км у женщин и на 10 км у мужчин.