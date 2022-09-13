Группа Михаила Шашилова на тренировке в Раубичах сыграла в хоккей на траве

Биатлонисты группы тренера Михаила Шашилова продолжают подготовку ко второму этапу Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Раубичах (Беларусь) с 15 по 18 сентября. Сегодня, 13 сентября, во время очередной тренировки спортсмены сыграли в хоккей на траве. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Сергея Аверьянова
«Михаил Шашилов верен себе: в Раубичах его группа вновь рубится в хоккей. На этот раз в формате тренеры и персонал против спортсменок», — написано в сообщении.
Второй этап Кубка Содружества, в котором примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Беларуси, стартует 15 сентября с двух спринтерских гонок: на 7,5 км у женщин и на 10 км у мужчин.
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