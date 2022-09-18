Динара Алимбекова: эти результаты рано проецировать на зиму

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила свои результаты на летних соревнованиях. Алимбекова в Сочи выиграла спринт и гонку преследования, в Раубичах заняла второе место в пасьюте и одержала победу в масс-старте.
«Эти результаты рано проецировать на зиму. Всё-таки летние соревнования скорее помогают посмотреть на свою подготовку, вот стрельбу можно посмотреть в соревновательном режиме. Сегодня я стрельбой довольна, и это мой уровень, который я могу показывать на протяжении долгого времени. Будем стремиться к тому, чтобы своей стрельбой я себя радовала уже зимой.
Впереди у нас ещё много тренировок, много тестов запланировано здесь в Раубичах, поэтому можно сказать, что соревнования были самой лёгкой частью сентября. Всё самое сложное впереди, тем более уже скоро первый снег», — передаёт слова Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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