Динара Алимбекова: эти результаты рано проецировать на зиму

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила свои результаты на летних соревнованиях. Алимбекова в Сочи выиграла спринт и гонку преследования, в Раубичах заняла второе место в пасьюте и одержала победу в масс-старте.

«Эти результаты рано проецировать на зиму. Всё-таки летние соревнования скорее помогают посмотреть на свою подготовку, вот стрельбу можно посмотреть в соревновательном режиме. Сегодня я стрельбой довольна, и это мой уровень, который я могу показывать на протяжении долгого времени. Будем стремиться к тому, чтобы своей стрельбой я себя радовала уже зимой.

Впереди у нас ещё много тренировок, много тестов запланировано здесь в Раубичах, поэтому можно сказать, что соревнования были самой лёгкой частью сентября. Всё самое сложное впереди, тем более уже скоро первый снег», — передаёт слова Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.