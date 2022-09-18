Цветков с чистой стрельбой выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества, Смольский — 2-й

В Раубичах (Беларусь) завершился мужской масс-старт в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победителем стал чемпион мира 2017 года, бронзовый призёр Олимпиады-2022 россиянин Максим Цветков. Вторым финишировал серебряный призёр Олимпиады-2022 белорус Антон Смольский, тройку призёров замкнул россиянин Роман Ерёмин.

Кубок Содружества. 2-й этап. Раубичи. Лыжероллеры. Масс-старт. Мужчины, 12,5 км

1. Максим Цветков – 33.53,8 (0 промахов)

2. Антон Смольский (Беларусь) +10,5 (1)

3. Роман Ерёмин +10,5 (1)

4. Никита Лобастов (Беларусь) +10,7 (0)

5. Антон Бабиков +10,8 (1)

5. Вячеслав Малеев +10,8 (0)

7. Александр Поварницын +18,3 (1) …

9. Эдуард Латыпов +39,2 (3) …

18. Карим Халили +2.00,7 (7).

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).