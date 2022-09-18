Цветков с чистой стрельбой выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества, Смольский — 2-й

В Раубичах (Беларусь) завершился мужской масс-старт в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победителем стал чемпион мира 2017 года, бронзовый призёр Олимпиады-2022 россиянин Максим Цветков. Вторым финишировал серебряный призёр Олимпиады-2022 белорус Антон Смольский, тройку призёров замкнул россиянин Роман Ерёмин.
Кубок Содружества. 2-й этап. Раубичи. Лыжероллеры. Масс-старт. Мужчины, 12,5 км
1. Максим Цветков – 33.53,8 (0 промахов)
2. Антон Смольский (Беларусь) +10,5 (1)
3. Роман Ерёмин +10,5 (1)
4. Никита Лобастов (Беларусь) +10,7 (0)
5. Антон Бабиков +10,8 (1)
5. Вячеслав Малеев +10,8 (0)
7. Александр Поварницын +18,3 (1) …
9. Эдуард Латыпов +39,2 (3) …
18. Карим Халили +2.00,7 (7).
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
- 18 сентября 2022
-
13:29
-
13:23
-
13:05
-
12:38
-
12:30
-
12:17
-
12:10
-
11:32
-
11:20
-
09:57
-
09:10
- 17 сентября 2022
-
18:55
-
17:13
-
16:39
-
14:51
-
13:56
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
12:56
-
12:31
-
12:10
-
12:08
-
11:43
-
11:34
-
10:52
-
10:17
-
00:33
- 16 сентября 2022
-
22:10
-
19:13
-
18:25
-
16:27
-
16:20