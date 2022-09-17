«Возможно, нам стоит понять русских». Как мир биатлона отреагировал на отстранение России

Иностранцы грустят без россиян и белорусов, но возвращать их на Кубок мира не хотят.

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение россиян от международных соревнований. Даже письмо СБР, в котором организация подчеркнула, что выступает против любых форм насилия и поддерживает мир, не помогло. «За» наше отстранение высказались 39 федераций, против – всего две, воздержались – пять. Пока в России негодуют из-за этого решения, в Европе воспринимают его совсем иначе – как само собой разумеющееся.

«Наши спортсмены без отца и без матери, что ли?»

О том, что предстоящий сезон Кубка мира пройдёт без России, кажется, все подозревали давно. Недаром совместно с Белорусской федерацией биатлона (БФБ) был придуман свой аналог Кубка мира – Кубок Содружества.

Решение об отстранении, принятое на конгрессе IBU, не носит чётких временных ограничений. Запрет на участие в международных стартах может быть снят исполкомом IBU тогда, когда в организации решат, что это необходимо.

В целом решение IBU укладывается в общую тенденцию с отстранением наших спортсменов. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах за сутки до конгресса заявил, что время снять ограничение с российских атлетов ещё не пришло. Правда, он тут же предположил, что россиян возможно будет вернуть на международную арену в нейтральном статусе.

«Другого развития событий никто не ожидал, – пояснил личный тренер Александра Логинова Александр Касперович «Матч ТВ». – Отстранение наших и белорусских биатлонистов должны были продлить. Хотя непонятно, при чём тут спорт и спецоперация. Думаю, что мы будем соревноваться здесь у себя, поднимать и развивать биатлон. За два года мы сильно не потеряем.

Что касается возможного выступления наших атлетов в нейтральном статусе, то могу сказать только своё мнение. Как можно выступать под нейтральным флагом?! Получается, что наши спортсмены без отца и без матери, что ли? Ну как так? Мы выступаем за Россию! Мы должны представлять государство. Я против варианта с нейтральным статусом. Но это моё мнение».

Аналогичной точки зрения придерживается и экс-глава СБР Владимир Драчёв. По его словам, исход конгресса был предопределён заранее, а допуск россиян в нейтральном статусе – глупость.

«Всё было и так понятно. Мы ждали с какой-то надеждой конгресс, но мы же понимаем, как эти конгрессы проходят и как на них всё решается. Всё было давно решено, – сетовал Драчёв. – Никто не собирался никого включать: ни нас, ни наших друзей белорусов. Я был на нескольких конгрессах и знаю, как там принимаются решения. Всё происходит заранее и шаблонно. Всё это решается не на самом конгрессе. Они получают бумажку, за кого голосовать и что надо делать. Из 50 человек, может быть, Грузия или Армения – наши друзья – проголосовали против. Возможное выступление в нейтральном статусе, о котором сказал Бах? Это глупость полная! Он вообще давно исчерпал свой ресурс и ведёт олимпийское движение к полной… К полному краху».

Крайне жёстко по ситуации с отстранением российских спортсменов прошлась трёхкратная олимпийская чемпиона Анфиса Резцова. Прославленная чемпионка грубо высказалась в адрес иностранных спортивных чиновников, заявив, что они просто боятся российских биатлонистов.

«Просто сволочи, что я ещё могу сказать. Так и напишите. Похоже, они наших спортсменов просто боятся как соперников, потому что мы сильнейшая держава. Хотелось бы, чтобы они видели и чувствовали своих соперников. Но, видимо, они нас боятся», – заявила Резцова «РИА Новости».

«Понятно, что биатлонистам сейчас не до веселья»

Иностранные спортсмены же выражают совсем иное мнение. Они убеждены, что допускать российских и белорусских биатлонистов на международные старты сейчас нельзя. При этом зарубежные атлеты немного грустят, что россияне не могут выступать на Кубке мира.

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

«Понятно, что ни белорусским, ни российским биатлонистам, как и украинским биатлонистам, не до веселья, – признался Себастиан Самуэльссон SVT. – Конечно, очень грустно, что мы оказались в этой ситуации, но в то же время я пока не вижу, как мы можем вернуть их обратно на Кубок мира, это было бы очень странно. Нужно каким-то образом, чтобы специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончилась. В любом случае российская и белорусская федерации биатлона должны сильно дистанцироваться от этих событий. Тогда есть шанс каким-то образом увидеть их на чемпионате мира. Но это мне кажется невероятным.

Похожего мнения придерживается и Эльвира Эберг. Ей обидно, что политика влияет на спорт, но она не видит другого варианта развития событий.

«Понятно, что нехорошо, когда не приедут лидеры (речь в интервью шла об Анне Соле и Динаре Алимбековой. – Прим. «Чемпионата»). Обидно, что всё это касается спорта, но в то же время кажется, что допустить их к соревнованиям будет очень сложно», – говорит Эберг-младшая SVT.

Грустит из-за отсутствия россиян на международных стартах и ещё одна шведка Мона Брорссон, однако она подчёркивает, что видеть наших спортсменов на Кубке мира сейчас невозможно.

«Специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) должна закончиться, чтобы Россия и Беларусь вернулись, – объясняет Брорссон. – Но в то же время очень грустно, как она влияет на отдельных людей. Я думаю, очень сложно просить отдельных биатлонистов, а в данном случае и отдельную федерацию, выступить против Путина. Возможно, нам также стоит понять их точку зрения. Но решение не допускать их к соревнованиям одновременно и единственно разумное. Я действительно надеюсь, что они смогут понять, что это никоим образом не личное, что за этим стоит более широкая картина».