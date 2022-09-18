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Норицын заявил, что Светлана Миронова полностью пропустит летнюю часть сезона

Норицын заявил, что Светлана Миронова полностью пропустит летнюю часть сезона
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Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, когда серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в эстафете Светлана Миронова примет участие в соревнованиях.

«Пока точно не выйдет. То есть, ближайшие соревнования чемпионата России – точно пропуск. А дальше уже зима, будем отталкиваться от состояния. Интересен ли ей биатлон сейчас? Думаю, что да. Она, если вы думаете, что ей не интересно, она переживает, что такая ситуация со здоровьем у неё, что не может полноценно работать. Биатлон – это её жизнь, её карьера», — сказал Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».

28-летняя Миронова уже пропустила два этапа Кубка Содружества, которые прошли в Сочи и Раубичах (Беларусь). Соревнования призваны стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).

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