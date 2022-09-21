Гросс рассказал, когда экс-лыжница Лампич сможет выступить на Кубке мира по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион, а ныне тренер сборной Словении, немецкий специалист Рикко Гросс оценил прогресс подопечной, бывшей лыжницы Анамарии Лампич, которая в мае 2022 года перешла в биатлон.

«Она работает очень сосредоточенно и на тренировках по стрельбе уже показывает хорошие результаты. Мы определённо можем быть оптимистами, но важно делать всё постепенно. Сначала она должна проявить себя на Кубке IBU, затем ей предстоит выступление на Кубке мира в эстафете. Может быть, это произойдёт уже в Контиолахти. В эстафете легче привыкнуть к уровню соревнований. А дальше – посмотрим», — приводит слова Гросса SVT.

Лампич 27 лет. Она дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.