Антон Бабиков: Халили явно нацелен выигрывать по скорости, но не стыкует это со стрельбой

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков высказался о проблемах в стрельбе Карима Халили.

«У Карима тенденция. Я, честно говоря, не знаю, как они работают на тренировках. Может быть, ему иногда стоит присоединяться к нашей команде, чтобы устраивать спарринги на тренировках. И немножко просто амбиции погасить в себе, это бешеное желание. Конечно, он хочет, но нужно понимать, что вокруг тоже ребята – достойные соперники, и нужно качественно работать везде.

Нужно научиться переключаться, потому что вариативность как на трассе, так и в стрельбе очень много значит. Если ты не находишь ключ, который позволит тебе идеально отстрелять, ты должен просто что-то изменить: попробовать медленнее стрельнуть или, наоборот, ускорить свою стрельбу. Пусть это будет риск. Карим явно нацелен выиграть первый круг, выиграть второй круг, выиграть третий круг, но он не стыкует это со стрельбой», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».