«Если честно, возвращаться и не хочется». Почему отстранение биатлонистов не катастрофа

В белорусских Раубичах прошёл второй летний этап Кубка содружества по биатлону. Это новый турнир, созданный СБР и Белорусской федерацией биатлона после отстранения биатлонистов двух стран от международных соревнований из-за событий, начавшихся в феврале 2022 года.

Во время проведения соревнований в Раубичах конгресс IBU принял вполне ожидаемое решение – продлил отстранение СБР и БФБ. Это означает, что в ближайшем сезоне биатлонистов двух наших стран на международной арене мы не увидим. Безусловно, это огромная проблема для будущего российского и белорусского биатлона, а также наших сильнейших биатлонистов, и преуменьшать значимость этого решения было бы неправильно.

Однако, как бы странно это ни звучало, этап Кубка содружества в Раубичах показал, что хоронить российский и белорусский биатлон очень рано. Более того, даже в этой ситуации с отстранением есть свои плюсы.

Спасти и сохранить

Начнём с того, что соревнования в Раубичах прошли на очень хорошем уровне. Организация стартов была прекрасной, это отметили и болельщики, и спортсмены. Трансфер до стадиона из Минска, хороший фудкорт с доступными ценами, полный стадион болельщиков, трансляция соревнований на главных спортивных каналах двух стран, комфортные гостиницы для спортсменов. Похвастаться этим могут далеко не все внутрироссийские старты. Так что сейчас отличное время, чтобы исправить ошибки прошлого и научиться проводить достойные соревнования не только в Тюмени и Ханты-Мансийске, но и в условном Ижевске, Уфе или Рыбинске. Сделать это необходимо прямо сейчас, иначе интерес к соревнованиям пропадёт очень быстро.

Почему отстранение биатлонистов не катастрофа Фото: РИА Новости

Более того, на трибунах в Раубичах были и те, кто приехал в столицу Беларуси из Екатеринбурга, Тюмени, Ханты-Мансийска и Удмуртии, то есть даже в текущих условиях болельщики готовы вместо Кубка мира ездить на соревнования по России и Беларуси. Важно, чтобы уровень этих стартов был не хуже того, что достигли в Раубичах. Тогда и базу активных болельщиков удастся сохранить.

За золото — 300 тысяч

Не стоит забывать и о том, что в предстоящем сезоне спортсмены будут получать вполне приличные призовые за высокие места на том же Кубке Содружества и чемпионате России. Так, за первое место на зимнем этапе Кубка содружества спортсмен получит 300 тысяч рублей, на летнем – 150 тысяч, а забрав золото чемпионата России, положит в карман 100 тысяч рублей.

«Призовой фонд – 40 млн рублей. Бонусы будут получать по шесть лучших спортсменов по итогам каждой гонки. За летние гонки чуть меньше, за зимние – чуть больше, как и на всех международных стартах.

По итогам общего зачёта будет предусмотрено отдельное награждение. Сейчас этот вопрос на стадии финального утверждения с нашими белорусскими коллегами. Мы планируем награждать победителей Хрустальными глобусами, как на Кубке мира. Помимо финансовых бонусов», – рассказывал о призовых президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Конечно, для топ-спортсменов полноценной заменой призовых на международных стартах всё это не станет, но для большинства – сумма приличная. Главное теперь – эту систему выплаты хороших призовых и активное взаимодействие со спонсорами и партнёрами продолжать развивать.

«Мне нравится новая жизнь»

Сами биатлонисты решению IBU не удивились. Несмотря на все проблемы, спортсмены, как опытные, так и молодые, сохраняют мотивацию, продолжают делать свою работу и ставят новые цели с учётом возникших препятствий.

«Я вообще не думаю, что мы в скором времени вернёмся на международную арену. И, если честно, то пока и не хочется возвращаться.

По крайней мере, сильного, страстного желания нет. Уже кое-какие соревнования прошли без нашего участия, и мне стало как-то неинтересно. Не знаю, пройдёт это настроение или оно навсегда, но сейчас мне туда не хочется.

Динара Алимбекова Фото: РИА Новости

Я довольна тем, как мы тренируемся, как мы соревнуемся в Беларуси и России. У меня получается проводить больше времени с родными, друзьями. Я вижусь с ними почти каждый день! Мне настолько нравится новая жизнь, что грех жаловаться! А отстранение когда-нибудь закончится», – приводит слова белоруски Динары Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

Нельзя не отметить, что молодые спортсмены, для которых предстоящий сезон станет одним из первых на взрослом уровне, в текущей ситуации получат возможность выступать и тренироваться с сильнейшими биатлонистами мира, которые есть и в российской, и в белорусской команде. Для вчерашних юниоров это может стать хорошим толчком для дальнейшего развития.

Главное, чтобы российский биатлон не повторил судьбу российской лёгкой атлетики, где выросло целое поколение спортсменов, которые всю свою карьеру проводят только в России. Один год отстранения российский биатлон точно не убьёт, а если все соревнования этого внутрироссийского сезона будут соответствовать уровню этапа Кубка Содружества в Раубичах, то сохранить интерес болельщиков и мотивацию спортсменов у СБР точно получится.