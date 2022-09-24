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Олимпийская чемпионка Денизе Херрман опубликовала впечатляющие фото со своей свадьбы

Олимпийская чемпионка Денизе Херрман опубликовала впечатляющие фото со своей свадьбы
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Олимпийская чемпионка 2022 года немецкая биатлонистка Денизе Херрман опубликовала в социальных сетях фотографии со своей свадьбы.

Херрман вышла замуж за бывшего немецкого лыжника Томаса Вика. Биатлонистка будет выступать под двойной фамилией. По информации Sport.de, свадьба прошла 13 сентября в Рупольдинге.

«Вместе с тобой, рука об руку по жизни! Сегодня, завтра и каждый последующий день», — подписала фотографии Херрман.

Фото: из личного архива Денизе Херрман

Фото: из личного архива Денизе Херрман

33-летняя Херрман до сезона-2018/2019 выступала в лыжных гонках. В данном виде она является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в эстафете. В биатлоне ей удалось достичь большего: помимо звания олимпийской чемпионки, она завоевала золото чемпионата мира – 2019 в индивидуальной гонке, а также серебро ЧМ-2020 в той же дисциплине. Денизе неоднократно выигрывала гонки на этапах Кубка мира.

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