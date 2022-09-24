Дербушева стала чемпионкой России в спринте. Гербулова — вторая

В Чайковском завершился женский спринт в рамках летнего чемпионата России – 2022 (лыжероллеры). Лучший результат без промахов показала Тамара Дербушева, её время — 20.17,0. Второй стала Наталья Гербулова, допустившая два промаха, с отставанием +14,4. Третье место с двумя промахами заняла Екатерина Носкова (+19,4).



Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский.

Спринт, 7,5 км. Женщины



1. Тамара Дербушева 20.17,0 (0 промахов).

2. Наталья Гербулова отставание +14,4 (2).

3. Екатерина Носкова +19,4 (2).

4. Ирина Казакевич +21,3 (2).

5. Анастасия Шевченко +44,9 (0).

6. Елизавета Каплина +50,7 (2).

Завтра, 25 сентября, в Чайковском пройдут эстафеты. Завершится чемпионат России по летнему биатлону индивидуальными гонками.