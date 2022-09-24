Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском.

«Мой единственный промах связан с потерей концентрации. Все мысли переключились уже на дистанцию. Это классическая психологическая ошибка в биатлоне. Пока у меня маловато соревновательной практики, несмотря на то что я соревновался в Сочи. Этап в Раубичах я пропустил. Думаю, что эта гонка – неплохой срез моей готовности. В юниорском возрасте я хорошо выступал на лыжероллерах, но с тех пор сильно изменилась техника.



Раньше она была больше роллерной, а на лыжах я уступал по дистанции, но со временем мы скорректировали технику и больше работали именно над лыжным ходом. Сейчас на роллерах я уже не так быстр, но в силу своей особенности хорошо чувствую себя в это время, поэтому летние соревнования для меня всегда проходят хорошо.



С учётом нынешних реалий живу сегодняшним днём. Готовлюсь к зиме, понимаю, что соревноваться предстоит в России. Есть определённые задачи, над которыми мы работали в техническом плане и в плане специальной силовой работы, откатывали новые моменты в тренировочном плане. Посмотрим, как всё это удастся реализовать в сезоне», — приводит слова Пащенко Metaratings.