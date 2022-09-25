Сборная Москвы с Халили и Елисеевым выиграла эстафету на летнем чемпионате России — 2022

В Чайковском (Пермский край) прошла мужская эстафета в рамках летнего чемпионата России – 2022 по биатлону. Гонку с большим преимуществом выиграла сборная Москвы, второе место заняла первая команда Ханты-Мансийского автономного округа, тройку призёров замкнули представители Тюменской области.

Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский. Эстафета, 4x7,5. Мужчины

1. Москва (Матвей Елисеев, Артём Смирнов, Никита Полукаров, Карим Халили) – 1.13,00,4 (1 круг + 9 доп. патронов)

2. ХМАО-Югра 1 (Алексей Вагин, Пётр Пащенко, Никита Поршнев, Михаил Бурундуков) – +35,0 (3+12)

3. Тюменская область 1 (Денис Таштимеров, Игорь Шетько, Евгений Гараничев, Александр Поварницын) +58,2 (1+8).

Также сегодня, 25 сентября в Чайковском пройдёт женская эстафета. Она начнётся в 12:00 мск.