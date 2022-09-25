Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в эстафетной гонке на летнем чемпионате России, который проходит в Чайковском. Халили пробежал завершающий этап.

«Я ещё на первом этапе понял, что что‑то идёт не так, когда Матвей на последнем круге начал натягивать темп (смеётся). Тогда понял, что за тройку можно побороться, потому что лидеры начали выпадать с первых рубежей.

Всю гонку разминался, смотрел все рубежи спокойно. Волновался ли за стрельбу? Честно говоря, нет. Были дополнительные патроны, думал, если что, время отработать круг у меня будет. Когда шёл на последнюю стойку, подумал: ну, сейчас посмотрю примерно, каково Эдику было на Олимпиаде (смеётся). Потому что я не помню, когда я подходил лидером в эстафете на последнюю стрельбу», — приводит слова Карима Халили «Матч ТВ».