«Нужно было стрелять лучше». Казакевич — об индивидуальной гонке на ЧР

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Спортсменка финишировала третьей, допустив четыре промаха.

«Я недовольна сегодняшним результатом, потому что хотелось и нужно было стрелять лучше. Для меня в Чайковском один из самых сложных подходов к рубежу, поскольку я больше люблю подходить со спуска. Но сегодня из всех летних гонок, не считая этапа Кубка Содружества в Сочи, у меня была более-менее уверенная стрельба.

Я очень много работаю и после гонок, и между гонками, чтобы улучшить стрельбу стоя. Но я за три недели пробежала девять гонок, это очень напряжённый график, и для какого-то более детального анализа времени просто не было. Сейчас будет перерыв почти два месяца до старта зимнего сезона, думаю, к зиме у меня будет более сбалансированная стрельба.

Я люблю соревноваться, хотелось бы дарить болельщикам положительные эмоции. Нас смотрят и с трибун, за что всем спасибо огромное, и по ТВ, люди хотят видеть всех лучших биатлонистов. Если у меня есть силы и возможности, я стараюсь бежать во всех гонках, которые проводятся», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.