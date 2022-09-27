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Ирина Казакевич оценила летние старты

Ирина Казакевич оценила летние старты
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как проведёт время отдыха, и оценила летние старты.

Сейчас неделя отдыха, проведу это время с близкими, буду только короткие тренировки делать. А потом вновь за работу.

Если оценивать в общем все летние старты, могу сказать, что я достаточно неплохо готова функционально, несмотря на то что в Раубичах я перенесла болезнь. У меня было падение, было много непредсказуемых и неожиданных обстоятельств, но я находила в себе силы показывать достаточно неплохие результаты. Это я точно могу занести себе в актив.

Также я неплохо справлялась со стрельбой лёжа даже в плотном режиме, а над стрельбой стоя будем работать ещё, хотя и так весь летний период подготовки этому уделялось очень много внимания», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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