Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Двух побед подряд у меня ещё никогда не было». Дербушева — о чемпионате России

«Двух побед подряд у меня ещё никогда не было». Дербушева — о чемпионате России
Комментарии

Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Ранее спортсменка завоевала золото в спринте.

«Двух побед подряд у меня ещё никогда не было. Приятно выигрывать у всех. Трудным был последний рубеж. Мы видели гонку парней и понимали, что там у многих не получилось отработать чисто. В то же время без ошибок здесь я не обошлась, поэтому есть куда стремиться.

Не знаю, почему стала прибавлять ходом. Мы в этом сезоне немного поменяли работу, много работали над техникой хода и стрельбой, над физическими качествами. Теперь важно сохранить технику и физическое состояние на зиму. Думаю, что отдохну пару дней, а дальше буду снова тренироваться», – приводит слова Дербушевой Metaratings.

Новость по теме
Тамара Дербушева стала чемпионкой России в индивидуальной гонке. Виктория Сливко — вторая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022