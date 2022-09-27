«Двух побед подряд у меня ещё никогда не было». Дербушева — о чемпионате России

Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Ранее спортсменка завоевала золото в спринте.

«Двух побед подряд у меня ещё никогда не было. Приятно выигрывать у всех. Трудным был последний рубеж. Мы видели гонку парней и понимали, что там у многих не получилось отработать чисто. В то же время без ошибок здесь я не обошлась, поэтому есть куда стремиться.



Не знаю, почему стала прибавлять ходом. Мы в этом сезоне немного поменяли работу, много работали над техникой хода и стрельбой, над физическими качествами. Теперь важно сохранить технику и физическое состояние на зиму. Думаю, что отдохну пару дней, а дальше буду снова тренироваться», – приводит слова Дербушевой Metaratings.