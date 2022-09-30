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Президент СБР рассказал, хотят ли российские биатлонисты сменить гражданство

Президент СБР рассказал, хотят ли российские биатлонисты сменить гражданство
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, есть ли желание у российских спортсменов сменить гражданство на фоне ситуации с отстранением от международных соревнований. В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Российские этапы имеют открытый характер. Сами спортсмены с пониманием относятся к ситуации. В настоящее время ни один из них не изъявил желания о смене спортивного гражданства», — сказал Майгуров на форуме «Россия — спортивная держава».

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