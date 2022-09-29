«Идёт большой конфликт, но можно оставаться людьми». Интервью с биатлонистом Поварницыным

В сезоне-2015/2016 биатлонист Александр Поварницын ярко дебютировал на этапе Кубка мира в Преск-Айле, ещё четыре сезона после этого он регулярно выступал на международных соревнованиях. Затем Александр из-за проблем со здоровьем выпал из сборной на год, но перед Играми в Пекине совершил настоящий прорыв и претендовал на место в олимпийской сборной.

В интервью «Чемпионату» Александр Поварницын рассказал о том, чего ему не хватило для попадания на Олимпиаду-2022, как он отнёсся к отстранению российских спортсменов, и высказался о призовых на российских стартах.

«Саша Логинов тянул нас всех за собой»

– Александр, что произошло с вами в сезоне-2020/2021? Почему вы потеряли место в сборной и выступали только на российских стартах?

– Тогда мы первый год тренировались с Юрием Михайловичем Каминским и Сергеем Ивановичем Белозёровым, и прямо на вкатке я заболел ковидом. Для меня это была новая болезнь, я ещё не знал, как с ней справляться. Мне показалось, что не так страшен чёрт, как его малюют. Я неделю поболел, выздоровел и сразу же приступил к интенсивным тренировкам. Мне хотелось поскорее выйти на свой уровень и уехать на международные старты, это меня и сгубило. Ковид очень сильно ударил по нервной системе, и я был вялый, полсезона отходил и только к концу ни шатко ни валко начал выступать.

Серьёзно я перенёс ковид один раз, но ещё раза два болел в более лёгкой форме. Сейчас уже знаю, как вести себя с болезнями. Я не первый год болею в самые ответственные моменты. Недавно в Сочи переболел, но включил голову, тренировался спокойно, и это дало результат – сильной просадки не было.

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

– За счёт чего в прошлом сезоне вам удалось вернуться на международный уровень, да ещё и сразу на Кубок мира?

– Я благодарен Сергею Башкирову за то, что он взял меня в свою группу. Саша Логинов также помог, он выступал как ориентир. Это был олимпийский год, и он готовился к Олимпиаде, полностью мобилизовался и тянул нас всех за собой. Мы смотрели на него, как на лидера команды, и тоже тянулись. Скорее всего, благодаря этому и удалось снова выйти на такой хороший уровень и показывать результат.

– На Олимпийских играх вы были в резерве. Чего не хватило для попадания в основу?

– Видимо, у меня есть какая-то проблема с иммунитетом. Работая на своём практически максимальном уровне, в ненужный момент совершаю какие-то поступки, которые негативно сказываются на здоровье. Когда закончился предновогодний этап Кубка мира, нам можно было поехать домой или остаться в Европе. В то время как раз ходили разные инфекции в нашей стране, а я поехал домой, и, так как гонки ослабляют иммунитет и организм насаженный, я сразу же подхватил какую-то заразу. И на новогодний сбор приехал уже больной, тренироваться полноценно не смог, а этап в Оберхофе стоял 6 января, поэтому мне нужно было срочно набирать форму. Я настоял на том, чтобы сделать жёсткую работу, сделал её, и всё – меня подкосило.

– За какими-то видами спорта, кроме биатлона, следили во время Олимпиады?

– Я успевал следить только за биатлоном, потому что после того, как январские этапы закончились, я съездил на Европу, а после снова заболел. В целом было недовосстановление, надо было выступать, и в то же время некогда заняться своим здоровьем, и это повлекло за собой ещё одну болезнь. То есть я два раза за зиму переболел, и это тяжело на мне сказалось. Но во второй раз мне уже помогла жена, она сказала: «Всё, теперь я твоими тренировками занимаюсь. Ты просто ходишь с палками и гуляешь, а я с тобой». И мы реально в режиме пенсионерской прогулки ходили с палочками по базе «Искра» в Ижевске, нас обгоняли старушки, а мы тихонечко ходили. И так я начинал выкарабкиваться из этого состояния. Потом уехал в горы, в Антхольц, потренировался там. Но высота Антхольца всё-таки мне не подходит, и после неё было тяжело бежать в Уфе.

– Ваша жена Арина – бывшая биатлонистка, в обычное время, когда не болеете, можете выйти с ней на тренировку?

— Она уже себя называет пенсионером спорта (улыбается). Она занимается фитнесом, а бег и роллеры ей не так интересны, потому что хватило этого всего в спортивной жизни.

«Прекрасно понимал, что нас не восстановят»

– Во время проведения Кубка Содружества в Раубичах конгресс IBU принял решение об отстранении россиян. Вы следили за этими новостями? Была ли какая-то надежда, что Россию допустят?

– Следил в фоновом режиме. Я и так прекрасно понимал, что нас не восстановят, надежда была, процентов пять, что нас допустят в нейтральном статусе. К сожалению, сейчас такое время, что даже я как спортсмен не считаю, что, поехав в Европу, буду чувствовать себя безопасно. Понятно, что основная масса людей к другим людям относятся с добром, но есть и те, кто не понимает разницу и выражает свою агрессию на всех людях определённой нации.

К сожалению, мы с этим столкнулись, когда всё это только началось. В тот момент мы были в Европе, а у нас большой автобус в цветах российского флага. Я этот автобус оставил на парковке, пришёл человек и сильно по нему пнул. Я подумал, что это пьяница или дурачок какой-то, сел в автобус, а он начал благим русским матом на меня орать. Я вышел из машины и начал объяснять человеку, что мы – такие же обычные люди и просто хотим попасть домой, мы здесь застряли и даже не знаем, как добираться. В итоге благодаря обычному диалогу мы с ним пришли к тому, что пожали друг другу руки. То есть идёт большой конфликт, но тем не менее можно оставаться людьми и хорошо относиться друг к другу.

В основной массе люди понимают, что человек человеку не враг. Понятно, что мы в это ввязаны, но в первую очередь должны оставаться людьми и уважать друг друга.

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

– В связи со всеми трудными ситуациями у вас была мысль поменять спортивное гражданство?

– Нет, всё-таки мне хочется реализовать себя здесь, в России. В нашей команде в последнее время очень сильная конкуренция. И если ты в обойме здесь, значит, и на Кубке мира ты будешь где-то рядом.

– Что в текущей ситуации мотивирует вас выходить на тренировки и старты?

– В прошлом году я понял, что совершенству нет границ. Что-то казалось потолком, но тренеры открыли, что можно по кусочкам себя собирать из разных составляющих. Именно возможность совершенствования себя в каждом элементе и даёт толчок выходить на старт.

– То есть сейчас идёт некая борьба с самим собой? И как замерять, где исходная точка и куда нужно стремиться?

– Да. Даже банально – мы смотрим видео, как я бегал, допустим, в Сочи и как бегу в Раубичах. Есть положительные тенденции, над которыми мы работаем, которым уделяем внимание, получилось определённый компонент улучшить или не получилось.

– Вы – перфекционист?

– Не могу себя так назвать, я и лентяй тоже (улыбается). Человек сам по себе это такое ленивое существо, и организм сам по себе ленивый, его постоянно надо долбать и долбать, чтобы пересиливать себя. Но да, я стараюсь найти резерв и достичь максимума.

– Сейчас ваша цель – это Олимпиада-2026?

– Да, конечно. Я для себя решил, что буду пытаться делать всё, и, конечно, хотелось бы завоевать медаль на Олимпиаде. Не просто отобраться, нужно ставить цель – завоевать медаль.

«Тратил все накопления, чтобы просто тренироваться»

– В этом сезоне призёры Кубка Содружества и чемпионата России будут получать призовые. Что думаете о сумме этих призовых?

– Если что-то платят – это уже хорошо. Нам заплатили 10 тысяч рублей за третье место в эстафете на чемпионате России в Тюмени в прошлом сезоне – это уже было хорошо. Это было предпосылкой к тому, что мы идём в правильном направлении. Просто надо понимать, что спорт – это лишь небольшая частичка жизни, ради которой ты гробишь здоровье, потому что это не физкультура, всё это впоследствии сказывается неблагоприятным образом на тебе. Всё-таки нужно получать какую-то компенсацию.

Но нужно учитывать и то, из каких средств мы получаем эти деньги. Если это бюджетное финансирование – это нехорошо. Есть люди, которые получают зарплату из бюджета, есть и социальная сфера, инфраструктура, куда эти деньги должны идти. А если это спонсорские деньги, реклама – я это приветствую. Потому что мы привлекаем для них клиентов и получаем за это зарплату, также и отчисления букмекеров. Это хороший шаг.

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

– Несмотря на все проблемы отстранения россиян, возможно, в этом есть и небольшой плюс – теперь и российские старты будут развиваться.

– Я об этом задумывался. Наконец-то мы и уровень Кубка России, может быть, повысим. Потому что если посмотреть на Норвегию, у них там клубная система, огромное количество людей бегает на местных соревнованиях, у них есть призовые. Это же замечательно. И по телевизору показывают, люди смотрят, есть рейтинги. Нам этого не хватает. Но нужно понимать, что это всё необходимо делать в комплексе. Чтобы не было такого, что мы уделим внимание взрослым спортсменам, а дети останутся без внимания.

Я задавал вопрос: почему детские соревнования проводят в будние дни? Родители даже не могут прийти и посмотреть. Ребёнку важно видеть, что родители его поддерживают. Я помню, как отец приходил ко мне на старты в детстве и просто кричал, болел за меня. И это даёт толчок, потому что ты понимаешь, что родители в тебя верят. А сейчас получается так, что ребёнок бегает, а родители на работе и ничего не видят.

– Этим летом вы перешли из команды Удмуртии в Тюмень, что изменилось?

– Мне стало как-то спокойнее. Всё-таки, когда ты выступаешь за домашний регион, по крайней мере, у меня было так, ты чувствуешь груз ответственности – я должен быть лидером команды, чтобы за мной тянулись следующие поколения и так далее. Этот груз ответственности с меня спал, я просто начал заниматься тем, что мне нужно делать – каждый раз выходить на тренировку, выполнять определённые действия.

Плюс финансовая составляющая – это немаловажно, особенно когда у тебя есть семья. Начал чувствовать себя спокойнее и свободнее, потому что в последний, олимпийский год я банально тратил все свои накопления, чтобы просто тренироваться, а в каких-то случаях и покупать инвентарь. Было даже такое, потому что в моём регионе была очень маленькая зарплата, но у меня и результата не было – грубо говоря, за что её платить? (Улыбается.) Но очень жалко, что у Удмуртии нет команды.

Если мы говорим о внутрироссийских стартах, мне хочется сделать так, чтобы мы навязали борьбу той же команде ХМАО, например. У нас в Тюмени сейчас складывается хорошая команда, и вполне можно в эстафете биться с ними.

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

Коммуникация с тренером тюменской команды происходит по телефону, как и с моим личным тренером. У меня их сейчас два – Максим Владимирович Кугаевский и Виктор Анатольевич Чурин. Я до сих пор и с тем, и с другим общаюсь. Проблемы выстроить коммуникацию нет.

– Что помогает вам отвлечься от спорта? Чем занимаетесь в свободное время?

– Я всегда занимаюсь разными делами, у меня нет какого-то одного хобби. Иногда могу просто в YouTube что-нибудь смотреть, и, как там бывает, ты начинаешь с просмотра развлекательного видео, а потом ловишь себя на том, что смотришь, как класть ламинат или плитку. Сейчас пытаюсь конструировать в 3D-редакторах. Занимаюсь тем, что меня захватывает. Когда приезжаю домой, могу ковыряться в машине. Понятно, что до разборки мотора дело не доходит, но какие-то элементы, которые меня не устраивают, делаю. Смотрю обучающие видео в YouTube, спрашиваю у друзей, как это делается, и ковыряюсь с этим (улыбается).

– В детстве у вас наверняка были кумиры в спорте. На кого смотрели и на кого хотелось быть похожим?

– Когда я только начал смотреть биатлон, равнялся на Бьорндалена. Это человек, который достиг в биатлоне очень многого и очень много работал над собой. Позже появился более дерзкий Фуркад. Но когда ты сам попадаешь в эту кашу, перестаёшь на кого-то смотреть снизу вверх и начинаешь выискивать положительные моменты у каждого спортсмена, разбираешься, за счёт чего он показывает лучший результат.