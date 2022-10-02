Белоруска Ирина Кручинкина вышла замуж за российского биатлониста Дмитрия Шаклеина

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина вышла замуж за россиянина Дмитрия Шаклеина. Свадьба состоялась в Саранске. Шаклеин также является биатлонистом, на внутренних турнирах он представляет Красноярский край.

Свадьба Кручинкиной и Шаклеина прошла вчера, 1-го октября. Интересно, что в тот же день в Беларуси стали законными супругами олимпийская чемпионка в эстафете Динара Алимбекова и серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский.

Фото: из личного архива Елены Кручинкиной

«Сплавила Дмитрию Шаклеину. Теперь это твой хвостик», — написала сестра Ирины Елена о свадьбе в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Ирины Кручинкиной

«01.10.2022. Наш день. Муж и жена. У тебя было время ещё подумать, а теперь уже поздно», — подписала свадебное фото Ирина.

Фото: из личного архива Дмитрий Шаклеина

«01.10.2022. Любимая жена», — подписал свадебное фото Шаклеин.