«Чувствую его мужскую доброту». Динара Алимбекова — о свадьбе с Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова и серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский прокомментировала официальное вступление в брак. Их свадьба состоялась вчера, 1 октября.

«То, каким он является сейчас человеком, я бы хотела, чтобы он оставался им и дальше. Потому что я чувствую опору, заботу, мужскую его какую-то такую доброту, силу. Самое главное – оставаться таким хорошим человеком», — сказала Алимбекова в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Изнутри идёт какой-то душевный подъём. Приятные чувства. Да, спорт – это часть моей жизни сегодня, но я прекрасно понимаю, осознаю, что он не вечен, что когда-то он закончится. И сегодня наступает новая глава моей жизни», — сказал Смольский.