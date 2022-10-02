«Чувствую его мужскую доброту». Динара Алимбекова — о свадьбе с Антоном Смольским
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова и серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский прокомментировала официальное вступление в брак. Их свадьба состоялась вчера, 1 октября.
«То, каким он является сейчас человеком, я бы хотела, чтобы он оставался им и дальше. Потому что я чувствую опору, заботу, мужскую его какую-то такую доброту, силу. Самое главное – оставаться таким хорошим человеком», — сказала Алимбекова в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Изнутри идёт какой-то душевный подъём. Приятные чувства. Да, спорт – это часть моей жизни сегодня, но я прекрасно понимаю, осознаю, что он не вечен, что когда-то он закончится. И сегодня наступает новая глава моей жизни», — сказал Смольский.
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