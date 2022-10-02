Биатлонистка Эльвира Эберг назвала самую любимую и самую сложную трассу

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, шведская биатлонистка Эльвира Эберг назвала свою самую любимую и самую трудную трассу.

«Любимая трасса? Эстерсунд, и не только потому, что это моя родная земля. Эта трасса подходит моему лыжному стилю, на ней много подъёмов и спусков, изгибов и поворотов, нужно с ней работать, чтобы что-то получилось.



Самая сложная трасса? Оберхоф: там часто тяжёлые погодные условия, долгие подъёмы. И Антхольц-Антерсельва – из-за высоты. Мне там по-настоящему сложно, потому что не получается восстанавливаться на спусках так же, как в других местах», — приводит слова Эберг Biathlon World.

Напомним, сезон-2021/2022 стал для Эльвиры прорывным. По его итогам она заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, набрав 823 балла (в её активе четыре личные победы в гонках). Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).