Последний биатлонист из «золотой» четвёрки Сочи-2014 завершил карьеру. Но не признаёт это

Одной из громких новостей с летнего чемпионата России по биатлону в Чайковском стало заявление тренера Александра Касперовича о том, что его подопечный Дмитрий Малышко завершил карьеру. Олимпийский чемпион Сочи-2014 немедленно опроверг эти слова, но последний раз он выступал на официальных соревнованиях более двух лет назад.
Так он ушёл из спорта или всё-таки нет?
Давайте сразу определимся с терминами. Да, Дмитрий Малышко на данный момент – олимпийский чемпион 2014 года в составе эстафетной четвёрки. Как и Евгений Устюгов, Алексей Волков и Антон Шипулин. Если не верите – зайдите на сайт МОК, посмотрите результаты и убедитесь. Так что тот самый финиш Шипулина против Шемппа пока ещё официально «золотой».
Да, Евгений Устюгов официально признан виновным в употреблении оскандролона, его результаты с 27 августа 2013 года аннулированы, но слушания по его апелляции в CAS завершились только 1 сентября 2022 года, а окончательный вердикт будет объявлен позже.
Дмитрий Малышко
Фото: РИА Новости
И Малышко на данный момент – единственный из «золотой» четвёрки, кто карьеру так и не завершил. Во всяком случае никаких официальных объявлений от него не было. Алексей Волков – тренер в сборной Ханты-Мансийского округа, Евгений Устюгов – борец за свои права и титулы в CAS, Антон Шипулин – депутат Госдумы и руководитель федерации биатлона Свердловской области.
Вы помните, когда Малышко в последний раз выступал за сборную России?
Это было в декабре 2019-го, когда ему было 32. Тогда он слабо провёл личные гонки на этапах Кубка мира, а в двух эстафетах дважды зашёл на штрафные круги. Старший тренер нашей мужской команды на тот момент Сергей Белозёров сказал, что Малышко уже не тянет и если выбирать между ним и Эдуардом Латыповым (представляете, были и такие времена), то Латыпов намного моложе и у него больше потенциал.
Малышко отправили даже не на Кубок IBU, а сразу на Кубок России, но он отказался стартовать на «Ижевской винтовке» и просто больше не бегал на соревнованиях. Спортсмен дал очень резкое интервью, в котором обвинил в своих неудачах и отстранении от команды тренера Белозёрова.
С тех пор новости про Дмитрия перемежались таким образом: сначала запускалась информация, что он, видимо, завершит карьеру, затем кто-то опровергал – чаще всего это делал президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Он повторял, что у Малышко просто травма ноги, которая никак не лечится, но вот-вот Дмитрий вновь выйдет на старт.
Малышко же после слов Васильева о больной ноге бежал полную дистанцию Московского марафона, причём с очень неплохим временем для непрофессионального бегуна, словно показывая – всё с ним в порядке. Но в биатлонных стартах не участвовал. Только в любительских.
Дмитрий Малышко
Фото: Из личного архива Дмитрия Малышко
История повторяется и сейчас.
Тренер сборной Санкт-Петербурга Александр Касперович во время летнего чемпионата России заявил, что Малышко завершил карьеру – он не тренируется и не планирует возвращаться. Но спортсмен в коротком комментарии опроверг слова тренера и заявил, что ни о чём подобном не говорил.
Однако от официального объявления ничего не изменится.
По факту Малышко завершил карьеру ещё в конце 2019 года, когда потерял место в составе сборной России. Сейчас в 35 лет ему будет очень сложно найти мотивацию, чтобы вернуться. Да и какой смысл олимпийскому чемпиону возвращаться на региональный уровень – выше всё равно уже не получится. Всё, что он мог дать российскому биатлону, он уже отдал.
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