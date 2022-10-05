Биатлонист Самуэльссон раскритиковал позицию FIS и МОК по допуску россиян на турниры

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за отсутствие чёткой позиции в отношении отстранения российских спортсменов от международных стартов.
«Тот факт, что FIS (Международная федерация лыжных видов спорта. — Прим. «Чемпионата») и особенно МОК начали обсуждать вопрос допуска российских спортсменов до международных стартов, кажется странным. Меня беспокоит, что сейчас начинает набираться всё больше голосов в пользу этого решения ситуации.
FIS готова допустить россиян на чемпионат мира. И президент МОК Томас Бах… Да, он был лучшим другом России во время допингового скандала, а теперь и во время спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я задаюсь вопросом, какую выгоду он мог получить за то, что относился с симпатией к России и всегда на неё опирался. Мне кажется, это выглядит очень странно», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
Себастиан Самуэльссон купается с товарищами по сборной.
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