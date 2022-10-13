Минспорт России опроверг информацию СМИ о вмешательстве в выборы президента СБР

Пресс-служба Министерства спорта России опровергла информацию СМИ о вмешательстве ведомства в выборы президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Согласно статье 17 Федерального закона № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» вмешательство органов государственной власти в деятельность общественных объединений не допускается.



Минспорт России не вмешивается в деятельность общероссийских общественных организаций и не оказывает какое-либо влияние на выборы глав организаций. Заявления об оказываемом давлении со стороны Минспорта России являются ложными, дискредитируют деятельность Министерства и его сотрудников. Подобные заявления используются в качестве инструмента влияния на проведение голосования на выборах президента СБР.



Минспорт России как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, взаимодействует с СБР и другими общероссийскими спортивными федерациями исключительно в рамках своей компетенции и поддерживает независимое голосование региональных федераций», — говорится в заявлении пресс-службы Минспорта РФ.