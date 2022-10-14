Майгуров рассказал о дальнейших планах после переизбрания на пост главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, который был переизбран на пост руководителя организации, рассказал о дальнейших планах.
«На Олимпиаде-2026 мы готовы бороться за медали. С нынешней командой и с учётом подрастающего поколения эта возможность у нас сохранится.
Как обстоят дела с повестками для биатлонистов? По крайней мере, со стороны спортсменов сборной России не было информации о том, что кому-то приходила повестка. Вчера мне звонил Олле Далин, президент IBU, который заинтересовался некоторыми вопросами развития лазерного биатлона России, развития электронных мишенных установок. Мы договорились, что после выборов, в конце октября — начале ноября, проведём онлайн-конференцию, обсудим сегодняшний статус СБР и как мы можем в рамках этих санкций взаимодействовать», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
- 14 октября 2022
-
15:11
-
15:01
-
14:57
-
14:47
-
14:42
-
14:40
-
14:30
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:48
-
13:24
-
13:12
- 13 октября 2022
-
20:50
-
08:40
-
07:29
- 12 октября 2022
-
21:59
-
18:33
-
17:58
-
17:54
-
13:54
-
09:27
-
07:25
-
00:35
- 11 октября 2022
-
20:59
-
18:44
-
18:20
-
12:23
-
09:43
- 10 октября 2022
-
22:49
-
22:13
-
18:58
-
17:41
- 9 октября 2022
-
22:13
-
21:36