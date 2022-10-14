Майгуров рассказал о дальнейших планах после переизбрания на пост главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, который был переизбран на пост руководителя организации, рассказал о дальнейших планах.



«На Олимпиаде-2026 мы готовы бороться за медали. С нынешней командой и с учётом подрастающего поколения эта возможность у нас сохранится.



Как обстоят дела с повестками для биатлонистов? По крайней мере, со стороны спортсменов сборной России не было информации о том, что кому-то приходила повестка. Вчера мне звонил Олле Далин, президент IBU, который заинтересовался некоторыми вопросами развития лазерного биатлона России, развития электронных мишенных установок. Мы договорились, что после выборов, в конце октября — начале ноября, проведём онлайн-конференцию, обсудим сегодняшний статус СБР и как мы можем в рамках этих санкций взаимодействовать», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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