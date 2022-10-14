Майгуров одержал победу на выборах главы СБР
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Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров одержал победу на выборах главы организации.
На пост президента СБР претендовали действующий глава организации Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. В ходе первого тура выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.
Победителя во втором туре определяли с помощью тайного голосования. В нём участвовали делегаты, представляющие российские регионы.
Примечательно, что в первом туре выборов Майгурову не хватило всего одного голоса для победы.
53-летний Виктор Майгуров — трёхкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, пятикратный призёр чемпионатов мира.
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