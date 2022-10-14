Майгуров одержал победу на выборах главы СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров одержал победу на выборах главы организации.

На пост президента СБР претендовали действующий глава организации Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. В ходе первого тура выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победителя во втором туре определяли с помощью тайного голосования. В нём участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

Примечательно, что в первом туре выборов Майгурову не хватило всего одного голоса для победы.

53-летний Виктор Майгуров — трёхкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, пятикратный призёр чемпионатов мира.