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Майгуров одержал победу на выборах главы СБР

Майгуров одержал победу на выборах главы СБР
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Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров одержал победу на выборах главы организации.

На пост президента СБР претендовали действующий глава организации Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. В ходе первого тура выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победителя во втором туре определяли с помощью тайного голосования. В нём участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

Примечательно, что в первом туре выборов Майгурову не хватило всего одного голоса для победы.

53-летний Виктор Майгуров — трёхкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, пятикратный призёр чемпионатов мира.

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