Ольга Зайцева оценила завершившиеся выборы президента СБР

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от завершившихся выборов президента Союза биатлонистов России. Победу одержал действующий глава организации Виктор Майгуров.



«Я не была на первой конференции, но много была наслышана о её проведении. Да и как раньше было, тоже наслышана. Разговоры были такие, что здесь всегда клоака, одни змеи кишат. Но я воочию убедилась, что всё цивильно, есть, конечно, люди, которые всегда всё подпортить хотят, такова уж их натура. Сегодня тоже во время выступления Ольги Медведцевой какой-то товарищ из региона пытался влезть, это некрасиво, некультурно просто.



Буквально за несколько дней до конференции начались вбросы. Такие методы борьбы люди используют, идут таким путём к достижению цели, ковыряясь в грязном белье. Только я не понимаю, что им это даёт, чего они могут достигнуть такими способами и что будет потом. Разведение грязи – нехорошая характеристика для руководителя», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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