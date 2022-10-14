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Зайцева — о Нуждове: у нас слишком много управленцев, которые могут лишь деньги найти

Зайцева — о Нуждове: у нас слишком много управленцев, которые могут лишь деньги найти
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Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, почему поддерживала Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Он одержал победу во втором туре, опередив вице-президента организации Алексея Нуждова.

«Для меня важнее всего профессиональные качества. У Виктора Майгурова они есть. Он и спортсменом был отличным, и опыт работы в биатлоне огромный. Нуждов – да, управленец. Но слишком много у нас сейчас управленцев, которые могут деньги найти, но и всё на этом.

Во время объявления результатов не переживала. Не успела даже, всё быстро произошло.

Что будет дальше? Да эта работа уже идёт. Просто сейчас все успокоятся и будут работать единой командой, а не как раньше, когда люди начинали считать, кто сколько денег привёл и т.д. Когда все в одной упряжке, тогда и будет результат», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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