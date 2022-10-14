Зайцева — о Нуждове: у нас слишком много управленцев, которые могут лишь деньги найти

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, почему поддерживала Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Он одержал победу во втором туре, опередив вице-президента организации Алексея Нуждова.



«Для меня важнее всего профессиональные качества. У Виктора Майгурова они есть. Он и спортсменом был отличным, и опыт работы в биатлоне огромный. Нуждов – да, управленец. Но слишком много у нас сейчас управленцев, которые могут деньги найти, но и всё на этом.



Во время объявления результатов не переживала. Не успела даже, всё быстро произошло.



Что будет дальше? Да эта работа уже идёт. Просто сейчас все успокоятся и будут работать единой командой, а не как раньше, когда люди начинали считать, кто сколько денег привёл и т.д. Когда все в одной упряжке, тогда и будет результат», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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