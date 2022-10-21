Ольга Зайцева нашла позитив в отстранении российских биатлонистов от международных гонок

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, что в отстранении России от международных соревнований есть и позитивный момент. По её словам, в таких условиях спортсмены будут голодны до международных стартов и это дополнительный стимул для тренировок.

«Скажется ли отстранение на конкурентоспособности наших спортсменов? Думаю, не скажется. Наоборот, наши будут голодными до международных стартов. Конечно, им может быть дискомфортно от того, что они долгое время не выступали. Но это же работа. Они же не сидят без дела.

И это стимул — тренироваться и тренироваться. Надо развить злость. Хорошую злость, спортивную. Чтобы потом приехать и доказать всем, что мы крутые. Крутые всегда», — приводят слова Зайцевой «Известия».