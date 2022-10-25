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На 85-м году жизни скончался тренер Шипулина и Кашкарова Владимир Путров

На 85-м году жизни скончался тренер Шипулина и Кашкарова Владимир Путров
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В Екатеринбурге на 85-м году жизни скончался известный советский и российский тренер по биатлону Владимир Путров.

«Владимир Михайлович Путров умер во сне. Ложился и вставал он поздно – если дело не касалось стартов или выезда в очередной вояж по нескончаемым биатлонным делам. Его единственная на всю жизнь жена Лидия Михайловна не сразу поняла, что муж уснул навечно. СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).

В числе воспитанников Путрова титулованные биатлонисты: олимпийский чемпион в эстафете Юрий Кашкаров, олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Попов, олимпийский чемпион, чемпион мира Евгений Редькин и чемпион мира Антон Шипулин.

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