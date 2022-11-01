Самуэльссон высказался о допинге в шведском биатлоне и сравнил его с допингом в России

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон прокомментировал ситуацию с допингом в шведском биатлоне. Также он сравнил её с допингом в России. Напомним, ранее шведская биатлонистка Корделия Мелен Олссон получила два года за препарат, на который требуется терапевтическое исключение.
«Очень грустное событие. Оно в какой-то степени показывает, что нужно больше работать с просвещением в делах такого рода. Для меня очевидно, что эта спортсменка не выступала на элитном уровне и пыталась прибавить. Но понятно, что это очень печальное событие.
Допинг в России? Я видел комментарии от российской стороны и прекрасно понимал, что так и будет. Но надо уметь отличать яблоню от груши. Хотя понятно, что это нехорошо, что теперь появилось дело о допинге в Швеции, в шведском биатлоне. Такого не должно быть.
Но лично я не считаю, что это как-то влияет на доверие. Я по-прежнему считаю, что могу думать, что ЭПО ужасен, что таким нельзя заниматься. Даже при том, что у нас в Швеции теперь есть дело о допинге», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.
- 1 ноября 2022
-
09:15
-
07:33
- 31 октября 2022
-
21:00
-
20:18
- 29 октября 2022
-
15:44
-
11:27
-
11:00
-
09:38
- 28 октября 2022
-
15:22
-
11:50
-
09:42
-
08:45
- 27 октября 2022
-
15:58
-
14:38
-
11:42
-
11:34
-
10:30
- 26 октября 2022
-
21:11
-
12:01
- 25 октября 2022
-
23:58
-
23:20
-
20:16
-
19:24
-
19:04
-
17:58
- 24 октября 2022
-
18:27
- 23 октября 2022
-
15:16
-
11:11
-
11:02
- 22 октября 2022
-
16:00
-
00:22
- 21 октября 2022
-
18:41
-
12:01
-
10:33
-
07:33