Самуэльссон высказался о допинге в шведском биатлоне и сравнил его с допингом в России

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон прокомментировал ситуацию с допингом в шведском биатлоне. Также он сравнил её с допингом в России. Напомним, ранее шведская биатлонистка Корделия Мелен Олссон получила два года за препарат, на который требуется терапевтическое исключение.

«Очень грустное событие. Оно в какой-то степени показывает, что нужно больше работать с просвещением в делах такого рода. Для меня очевидно, что эта спортсменка не выступала на элитном уровне и пыталась прибавить. Но понятно, что это очень печальное событие.

Допинг в России? Я видел комментарии от российской стороны и прекрасно понимал, что так и будет. Но надо уметь отличать яблоню от груши. Хотя понятно, что это нехорошо, что теперь появилось дело о допинге в Швеции, в шведском биатлоне. Такого не должно быть.

Но лично я не считаю, что это как-то влияет на доверие. Я по-прежнему считаю, что могу думать, что ЭПО ужасен, что таким нельзя заниматься. Даже при том, что у нас в Швеции теперь есть дело о допинге», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.