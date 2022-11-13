Т. Бё — о Зайцевой: не знаю, сколько логики можно ждать от слов того, кто принимал допинг

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил слова россиянки Ольги Зайцевой о частичной мобилизации в России. «Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять», — заявила в октябре Зайцева.

«Существуют культурные различия и разные способы общения. И, наверное, в России очень сильный патриотизм, который главенствует над логикой. Но я не знаю, сколько логики можно ждать от того, кто принимал допинг. Возможно, дело в конкретном человеке», — приводит слова старшего Бё Nettavisen.

Издание отмечает, что, только прослушав цитату Зайцевой, старший Бё потерял дар речи и совершенно не знал, как на неё реагировать.