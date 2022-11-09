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Украинская биатлонистка Екатерина Бех вновь станет россиянкой – спортсменка оформляет гражданство России

Украинская биатлонистка вновь стала россиянкой. Ей пришлось быть беженкой у себя на родине
Андрей Шитихин
Екатерина Бех вновь станет россиянкой
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Екатерина Бех получила вид на жительство в России. Пробьётся ли чемпионка мира среди юниоров в сборную?

Поклонников биатлона на днях всколыхнула новость о том, что украинская биатлонистка будет выступать за Россию. Речь о Екатерине Бех, и её история далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд.

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров действительно получила вид на жительство в России. И в течение трёх месяцев должна получить российское гражданство. Снова. Дело в том, что бывшая российская спортсменка, которая четыре года назад стала украинкой, вернулась домой. Теперь уже официально, ведь до этого она находилась в России в статусе беженки.

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В августе 2018 года новость о переходе трёх молодых российских биатлонисток в сборную Украины особого ажиотажа не вызвала. Ну перешли и перешли, тем более в России они даже по своему возрасту успехов не добивались. Одной из этих биатлонисток и была 19-летняя тогда уроженка Хабаровского края.

Переходили все трое вместе со своим тренером Ильёй Лопуховым, сыном легендарного советского тренера Николая Лопухова, воспитавшего многих олимпийских чемпионов, в Беларусь. Но там после сборов не приглянулись и отправились на Украину.

Спустя полгода после смены гражданства Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, через год добавила к этим званиям ещё и титул чемпионки Европы среди юниоров, но на взрослом уровне показать высокие результаты ей не удалось.

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После начала специальной военной операции на Украине Екатерина Бех приехала в Россию. Биатлонисты сборной Украины утверждали, что президент украинской федерации биатлона Владимир Брынзак оказал ей и другим бывшим россиянкам помощь в переходе границы и возвращении домой.

Екатерина Бех

Екатерина Бех

Фото: Maja Hitij/Getty Images

В середине апреля Бех приказом Минспорта Украины была уволена из команды как не выполнившая критерии отбора. Спортсменка вернулась в Россию и получила помощь от бывшего вице-президента СБР Алексея Нуждова. Он обеспечил ей возможность тренироваться за счёт средств возглавляемой им федерации биатлона Московской области.

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Нуждов помогает и с документами, участвуя в процессе получения Екатериной российского гражданства, от которого она отказалась четыре года назад. По возвращении в Россию она была в статусе беженки, теперь получила вид на жительство. В течение трёх месяц должна получить и гражданство.

Но выступать на официальных стартах она может уже сейчас. Алексей Нуждов перед летним чемпионатом России в Чайковском писал специальное обращение в СБР с просьбой разрешить ей участвовать в соревнованиях. На этапе Кубка Содружества в Раубичах она бежала, представляя уже Россию.

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Бех сейчас тренируется под руководством Лопухова-старшего, вместе с которым ездила на сбор в Алдан. Фактически, Екатерина работала с группой Юрия Каминского, участвовала во всех контрольных тренировках, и в последней смешанной тренировке в гонке преследования лидировала до последнего рубежа даже в конкуренции с парнями.

Екатерина Бех вернулась в Россию и уже выступает. Сможет ли пробиться в основной состав национальной команды? Потенциал для этого у спортсменки есть. Стартующий уже скоро в Ханты-Мансийске зимний биатлонный сезон даст точный ответ на этот вопрос.

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