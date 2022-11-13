Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал резонансные слова Ольги Зайцевой

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен оценил слова Ольги Зайцевой о частичной мобилизации в России. «Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять», — заявила в октябре Зайцева.

«Стала ли она жертвой пропаганды, стала ли она жертвой принуждения и влияния мнения других или это её собственное мнение?

Я могу понять, что очень трудно вырваться и выкрикнуть собственное мнение, потому что я не думаю, что в состоянии представить, в каких условиях они живут с точки зрения свободы слова и чего они боятся, если выйдут и выскажут своё мнение. Думаю, они могут опасаться за свою жизнь, так что нам немного трудно их понять», — приводит слова Кристиансена Nettavisen.