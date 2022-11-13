Йоханнес Бё — о резонансных словах Зайцевой: пока не услышу от неё самой, не поверю

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на слова россиянки Ольги Зайцевой о частичной мобилизации в России. «Моя первая мысль: всех призывать. Даже я сама готова пойти. Потому что мы умеем стрелять», — заявила в октябре Зайцева.
«Пока я не услышу это от неё самой, я не особо могу в это поверить, пока не доказано обратное. Это какая-то очень безнадёжная цитата», — приводит слова младшего Бё Nettavisen.
29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.
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